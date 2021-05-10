В Кургане без воды остались центр реабилитации, школа и детсад

Отключение воды связано с коммунальной аварией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии без холодной воды остались школа №44, детсад №117, областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и несколько домов. Об этом 11 мая в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Без ХВС: ул. Гайдара — частный сектор, 65, 65А, 66А,68 (д/с №117 „Рябинушка“), 89; ул. Бородина, 2б, 41 (школа №44); пр. Бульвара Мира, 20 (Реабилитационный центр), 20б», — рассказали в пресс-службе. Отключение воды связано с устранением аварии на сетях водопровода, расположенного по адресу ул. Гайдара, 60.

Также без воды останутся дома, расположенные на ул. Космонавтов, 2, 31 и ул. Пугачева, 65А, 66А. На месте работает бригада компании.

Частые коммунальные аварии в Кургане связаны с ветхим состоянием сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены. «Водный Союз» в 2021 году планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.