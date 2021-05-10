В ЯНАО спортшкола нарушила закон ради винтовки

Без такой спортивной винтовки невозможно выступать на международных и всероссийских соревнованиях Фото: Илья Московец © URA.RU

Поставщик задержал доставку спортивной винтовки в школу Олимпийского резерва «Фортуна» в Губкинском, а руководство этой организации закрыло глаза на нарушение закона о контрактной системе и не требовало компенсации. Об этом сообщает прокуратура ЯНАО.

«Муниципальный контракт, заключенный между МБУ Спортивная школа Олимпийского резерва „Фортуна“ и ООО „Охотник № 1 МООиР“, по приобретению спортивной винтовки стоимостью более 995 тыс. рублей, поставлен с существенным нарушением сроков», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Также отмечается, что заказчик услуги никаких штрафов с поставщика не взыскивал, хотя по закону обязан был это сделать.

Источники URA.RU знакомые с ситуацией рассказывают, что «Фортуна» на этот шаг пошла осознанно. «Винтовка дорогая, собирается за границей, в тех странах, где Россия находится под санкциями. Доставить в ЯНАО такой инвентарь очень непросто», — рассказывает инсайдер.

В спортивной школе объяснить, почему к поставщику не были применены санкции из-за задержки доставки, объяснить не смогли, директор «Фортуны» оказался в отпуске. Но краткое пояснение там дали: «Винтовку заказывали через Швейцарию, ее дуло изготавливается в США. Изготовление винтовки от заказа до получения не вписывается вообще не в какие сроки, я так понимаю», — сообщил агентству исполняющий обязанности директора Вячеслав Ляшев. После вмешательства прокуратуры нарушение устранили.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО бывший тренер спорт школы стал чиновником. Владислав Серебряков возглавил управление физической культуры и спорта администрации Нового Уренгоя.