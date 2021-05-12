Новый глава Кургана не торопится переезжать в мэрию

Главой Кургана с 13 мая стала Елена Ситникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Елена Ситникова переедет в здание мэрии на Центральной площади на следующей неделе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сегодня Елена Вячеславовна еще находится в здании департамента социальной политики (Ситникова также является директором департамента — прим. ред.) на улице Куйбышева. Со следующей недели переедет в основное здание», — пояснили в мэрии.

По сведениям инсайдеров, вероятнее всего, Ситникова разместится в кабинете бывшего мэра Андрея Потапова, который ушел в отставку 12 мая. «Несмотря на приставку „временно“, Ситникова является руководителем города. Естественно, она будет общаться с коллегами, с чиновниками правительства, с населением и так далее. Делать это удобнее в кабинете мэра, там все для этого предусмотрено», — считает источник.

Новый мэр Кургана уже провела первое совещание — на тему пожарной безопасности. Ситникова поручила усилить профилактику дачных пожаров.

Гордума Кургана приняла отставку главы города Андрея Потапова 12 мая. Он досрочно ушел с поста по состоянию здоровья. После отставки Потапов планирует проводить время с семьей. С 13 мая временно исполняет обязанности мэра Кургана замглавы города Елена Ситникова.