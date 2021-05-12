Новый мэр Кургана провела первое совещание

В Кургане новый руководитель Елена Ситникова проводит рабочие совещания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Временно исполняющая полномочия главы Кургана Елена Ситникова после отставки мэра Андрея Потапова провела первое совещание. Информацию об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Елена Вячеславовна выполняет полномочия главы города в полном объеме. Проводит совещания. С утра проводила аппаратное. Участвует в выездных, рабочих совещаниях области», — пояснили в администрации.

На сайте мэрии говорится, что Ситникова провела первое совещание на тему пожарной безопасности. В Кургане установилась жаркая и сухая, без осадков погода. Существует угроза возникновения пожаров. «Многие отправятся на свои дачные участки. В выходные дни с целью предупреждения возгораний необходимо усилить рейды по СНТ», — поручила управлению по делам ГО и ЧС города Кургана Ситникова.

На совещании прозвучали оперативные данные. За прошедшие сути зарегистрировано 10 пожаров. В основном это возгорания сухой растительности. Один пожар произошел в СНТ «Авиатор», горел неэксплуатируемый садовый домик. Погибших и пострадавших нет.

Гордума Кургана приняла отставку главы города Андрея Потапова 12 мая. Он досрочно ушел с поста по состоянию здоровья. После отставки Потапов планирует провести время с семьей. С 13 мая временно исполнять обязанности главы Кургана будет замглавы города Елена Ситникова.