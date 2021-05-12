Тюменская птицефабрика попала в новый скандал с куриным пометом

Отходы от жизнедеятельности кур заняли 20 гектар земли в Тюменском районе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На землях в Тюменском районе, принадлежащих Боровской птицефабрике, нашли свалку куриного помета. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области. Ранее предприятие уже было оштрафовано на более чем 1,5 млн рублей.

«Сотрудники управления провели рейд в отношении земельного участка, расположенного в Тюменском районе. Основанием стали жалобы тюменцев. По итогу были выявлены признаки загрязнения земель на площади более 20 гектар, в результате складирования куриного помета с нарушением правил», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

Инспекторы взяли пробы почвы. Если они окажутся загрязненными, владельцу участка — птицефабрике «Боровской», будет выписан штраф. За последние три года предприятие получило аналогичных взысканий более чем на полтора миллиона рублей.

Как в беседе с URA.RU пояснил источник, близкий к природоохранным структурам, в подобной ситуации штраф — это лучший вариант для фабрики. «По закону такие штрафы можно выписывать бесконечно, а других мер не предусмотрено. Предприятиям проще заплатить, пусть и несколько сотен тысяч рублей. Потому что если утилизировать по правилам, то это намного дороже. Так что загрязнения продолжатся, для бизнеса так выгоднее», — пояснил собеседник агентства.

На птицефабрику «Боровская» отправлен официальный запрос. Ранее URA.RU писало, что в окрестностях поселка Боровский гору помета назвали именем директора фабрики.