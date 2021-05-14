Путин назначил нового замглавы СК

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Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
Распоряжение о назначении на должность подписал президент России Фото:

Новым заместителем председателя Следственного комитета РФ станет Сергей Горяйнов. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить генерал-майора юстиции Горяйнова Сергея Николаевича заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности», — указано в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. До этого дня Горяйнов работал руководителем управления кадров СКР.

Ранее Путин также назначил нового начальника отдела СКР по особо резонансным делам. Эту должность заняk генерал-майор Денис Колесников. Сотрудники этого отдела расследовали крушение «Невского экспресса», авиакатастрофу с самолетом президента Польши Леха Качиньского, а также резонансное дело «банды ГТА».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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