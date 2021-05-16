В аномальную жару село под Тюменью осталось без воды

Жители села Салаирка живут без воды уже два дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители села Салаирка (Тюменский район) два дня живут без воды. Об этом URA.RU рассказала местная жительница Екатерина Малахова. В последние дни в Тюменской области установилась аномальная жара, температура превышает норму на 10 градусов.

«Салаирка сидит вторые сутки (с 15 мая — прим. ред.) без воды. Как начинается лето — ни помыться, ни постираться, ни еду приготовить», — посетовала тюменка. По ее словам, в селе перекрыты даже уличные колонки.

На сообщение Малаховой отреагировали в администрации Тюменского района. «Перебои с подачей воды вызваны большим разбором из-за продолжительной жаркой и сухой погоды и низким дебетом имеющихся скважин. Скважина не успевает наполняться. Подвоз воды 17 мая организован. Также будет рассмотрен вопрос подвоза в вечернее время по потребностям жителей», — сообщили в мэрии.

На фоне жары в Тюменской области массово горят леса. Из-за пожаров власти региона были вынуждены закрыть базы отдыха.