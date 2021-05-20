В Тюменской области мать и ребенок пять лет живут в вагончике

В бытовке нет воды и канализации, отопление — от обогревателей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Тюменской области Наталья Зарубина и ее сын-подросток пять лет живут в вагоне-бытовке. Об этом URA.RU рассказала сама женщина. Родных и жилье семья потеряла в пожаре.

«В 2016 году из-за короткого замыкания у нас сгорел дом. Мой муж и двухлетний сын погибли. Я была на работе, старший ребенок — у бабушки. После этого мы купили вагон-бытовку, так и живем», — рассказала URA.RU жительница села Луговое Тюменского района Наталья Зарубина.

По словам женщины, коммуникаций, кроме подведенного от соседей электричества, у них нет. Греются обогревателями, о воде и канализации только мечтают. Единственная надежда — очередь на выделение жилья.

«Сейчас я 190 по Тюменскому району, и уже несколько лет третья по Кулаковскому муниципальному образованию. Я писала губернатору, президенту, обращалась к местным властям. Вопрос не двигается», — поделилась собеседница агентства.

Семье предлагали маневренное жилье, но оно находится в 45 километрах, в поселке Винзили. Зарубины не хотят переезжать: там у них нет родных, а в Луговом рядом бабушка и дедушка. Также Наталья не хочет заставлять сына менять школу — для него это будет стрессом.

В пресс-службе администрации Тюменского района о ситуации Зарубиных знают. «Семья получила материальную помощь как погорельцы. Также им было предложено маневренное жилье. Они отказались. Со стороны муниципалитета было сделано все, что в рамках наших полномочий. Маневренный фонд в Кулаковском МО отсутствует», — рассказали агентству в пресс-службе мэрии.

URA.RU попросило власти рассказать, на какие еще меры поддержки могут рассчитывать Зарубины. Комментарий ожидается.