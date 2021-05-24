В Кремле оценили последствия задержания основателя NEXTA

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, дмитрий песков
Кремль не хочет делать поспешных выводов из ситуации с самолетом в Беларуси, отметил Дмитрий Песков Фото:
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Россия не будет вводить санкции против Беларуси после ареста основателя оппозиционного telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Москва решила сохранить нейтралитет и не давать оценку ситуации. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Протасевича задержали в аэропорту Минска. Самолету, летевшему из Афин в Вильнюс, пришлось совершить экстренную посадку после сообщения о бомбе на борту. На борту, среди других, был и Протасевич. Позднее сообщения о взрывчатке не подтвердились.

«Пока просто нужно трезво дать оценку ситуации с самолетом. Кто-то требует санкции, кто-то говорит, что все соответствует международным авиационным правилам. Много противоречивых заявлений и мы не хотели бы участвовать в этой гонке», — поделился Песков с журналистами. Он отметил, что при задержании граждан РФ в ситуацию всегда вмешивается МИД России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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