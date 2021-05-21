Участок перекроют до 1 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 1 июня по 1 июля перекроют участок ул. Пролетарской. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба городской администрации на сайте муниципалитета.

«По улице Пролетарская в районе дома № 39 с 09:00 часов 1 июня до 21:00 часа 1 июля 2021 года будет закрыто движение всех видов транспорта на участке от улицы Гоголя до дома № 39 по улице Пролетарской», — рассказали в пресс-службе мэрии. Ограничение движения связано с проведением аварийных работ бригадами компании «Водный Союз».

Из-за ограничения движения изменят маршрут автобусы:

№№ 5, 13, 20, 304, 307, 309, 316, 318, 320, 321, 324, 327, 331, 342, 363, 368, 381, 388, 396, 403 — ул. Пролетарская, К. Маркса, Савельева, Гоголя, Пролетарская и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

№№ 36, 328 — ул. Пролетарская, К. Маркса, Савельева, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

№№ 6, 42 — ул. Пролетарская, К. Маркса, Ленина и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

№ 306 — ул. Пролетарская, К. Маркса, Ленина, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены. «Водный Союз» в 2021 году планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.