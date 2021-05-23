Власти Тюмени продлили запрет, введенный из-за пожаров

Чтобы не провоцировать новые пожары, тюменцам запретили посещать леса до 10 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Запрет на посещение лесов для жителей Тюмени продлен до 10 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. На территории области также продолжает действовать режим ЧС, в рамках которого доступ в леса для граждан полностью закрыт.

«В целях предотвращения возникновения пожаров до 10 июня продлен запрет на посещение лесов гражданами. Исключения действуют для тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесу», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Кроме того, с 11 мая на территории Тюменской области действует режим ЧС, в рамках которого посещения лесов гражданами полностью под запретом. Срок его окончания не определен. Также в регионе до конца мая установлен особый противопожарный режим.

При этом жителям Тюмени сделали небольшое послабление. Отдохнуть на природе все же можно, но в специально отведенных местах. Ранее URA.RU сообщало, где они находятся.