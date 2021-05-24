Заключенный тюменской ИК-2 объявил сухую голодовку

Заключенный Султон Табаров протестует против помещения в ШИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заключенный тюменской исправительной колонии №2 Султон Табаров объявил сухую голодовку в знак протеста. Об этом сообщила его супруга Мавлуда Тагоева. По ее словам, муж протестует против незаконных действий администрации ИК-2.

«Табаров заступился за земляка, с которого вымогали деньги. На следующее утро, 17 мая, его обвинили в нарушении за сидение на спальном месте», — рассказала Тагоева в открытом письме на портале Gulagu.net. Женщина утверждает, что ее супруг написал объяснительную, в которой обвинил сотрудников ИК в том, что они покрывают вымогательства — за это Табарова якобы посадили в штрафной изолятор на 10 суток.

«Султону (гражданину Таджикистана — прим. ред.) не предоставили ни переводчика, ни адвоката. Копию объяснения и четыре заявления о преступлении никуда не отправили», — заявила жена заключенного. После этого Табаров объявил голодовку.

URA.RU направило запрос в УФСИН по Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.