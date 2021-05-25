Власти раскрыли сумму, которую получат тюменские погорельцы

В пожаре в СНТ «Солнышко» сгорело 25 домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Тюменской области выделили 34,5 млн рублей на выплату возмещений гражданам, чьи дома пострадали из-за пожара в СНТ «Солнышко». Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона.

«Единовременные выплаты будут предоставлены за счет резервного фонда правительства Тюменской области. Всего на эти цели выделено более 34,5 млн рублей», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона. Речь о тюменцах, чьи дачи, постройки и насаждения 18 мая выгорели в результате природного пожара на территории Тюменского района. Из-за стихии сгорели 25 домов.

По информации оперштаба, власти получили от пострадавших 67 заявлений на предоставление выплат. По 19 из них принято положительное решение, на общую сумму в восемь миллионов рублей. По остальным ожидаются ответы на запросы, направленные властями.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, на какой размер выплат могут рассчитывать жители СНТ «Солнышко». Суммы варьируются от 50 000 до миллиона рублей.