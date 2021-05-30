В Кургане жалобы жителей помогли поменять маршруты автобусов

Автобусы четырех маршрутов поменяют путь следования (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане после многочисленных обращений поменяют путь следования автобусы четырех маршрутов. Расписание изменится с 1 июня. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба городской администрации на сайте муниципалитета.

«На основании многочисленных обращений граждан с 1 июня 2021 года меняется путь следования некоторых муниципальных маршрутов, следующих по улице Мальцева», — рассказали в пресс-службе. В мэрии отметили, что изменения коснутся четырех маршрутов.

Путь маршрута № 26 будет включать в себя ул. Б. Петрова, Куйбышева, Ленина, шоссе им. Тюнина и Ботаническое, ул. Стройиндустрии, пос. Керамзитный. Автобусы маршрута №316 будут следовать по ул. Мостостроителей, Алексеева, Мальцева, Фарафонова, Мостостроителей, пр. Голикова, Машиностроителей, ул. Пролетарской, Куйбышева, Ленина, шоссе им. Тюнина, ул. Тостановского. Маршрут № 360 водители будут выполнять по ул. Мостостроителей, Галкинский переезд, ул. Ушакова, Гвардейская, Панфилова, Земнухова, Садовая, Дзержинского, пр. Машиностроителей, ул. Пролетарская, К. Мяготина, пр. Конституции. Автобусы маршрута №403 будут следовать по ул. Мостостроителей, Алексеева, Мальцева, Фарафонова, Мостостроителей, пр. Голикова, ул. Илизарова, Комиссаров, Гвардейской (обратное направление: ул. Чкалова, Луначарского), Баумана, Ястржембского, Дзержинского, пр. Машиностроителей, ул. Пролетарской, Куйбышева, Савельева, К. Маркса, Половинской, Куйбышева, Гагарина, дорогам на Аэропорт и на Омский мост.