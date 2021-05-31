Шевчик возглавит список ЕР на выборах в тюменскую облдуму

Наталья Шевчик станет первым номеров ЕР на выборах в тюменскую облдуму Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывшая замгубернатора Тюменской области Наталья Шевчик заняла первое место на праймериз «Единой России» в голосовании по списку кандидатов в депутаты регионального парламента. Об это URA.RU сообщили в реготделении партии. Выборы в тюменскую облдуму намечены на 19 сентября.

«В первую тройку лидеров вошли советник главы Тюменской области Наталья Шевчик (118339 голосов), первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения „Единой России“ Андрей Артюхов (116 536), депутат Тюменской областной думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов (108 121)», — рассказали в отделении ЕР.

В ТОП-10 списка вошли: Ольга Швецова, Алексей Салмин, Дмитрий Горицкий, Эдуард Омаров, Роман Чуйко, Елена Кашкарова, Алёна Дюрягина. Все они являются действующими депутатами облдумы за исключением Чуйко (глава тюменского исполкома ОНФ) и Дюрягиной (руководитель Координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области).

Ранее URA.RU, со ссылкой на источники, писало, что Шевчик с большой долей вероятности займет кресло вице-спикера облдумы. По словам инсайдера, ее выдвижение в парламент было спровоцировано участием в выборах в тюменскую облдуму вице-губернатора ЯНАО Ирины Соколовой — Шевчик должна усилить позиции тюменского правительства в заксобрании, где заседают депутаты от всех регионов «тюменской матрешки».