Мэрия Кургана объяснилась за скандал с застройщиком и жителями

В Кургане соседи недовольны строительством дома во дворе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участок земли на улице Коли Мяготина, 117а, которую мэрия Кургана передала застройщику, предназначен для обустройства противопожарного проезда. Территория не принадлежала жильцам соседних домов, которые хотели сделать там корт. Об этом URA.RU сообщили в администрации города в ответе на запрос.

«По информации департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, земельный участок, на который специализированный застройщик „Газинвест“ оформил разрешение для обустройства противопожарного проезда, является территорией общего пользования и не принадлежит близлежащим многоквартирным домам», — говорится в информации.

Городские власти также акцентировали, что жильцы данный участок не межевали. Детская площадка многоквартирного дома №117 по ул. К. Мяготина находится на земельном участке данного жилого дома (с кадастровым номером 45:25:070304:63). Строительство нового дома планируется на другом земельном участке (с кадастровым номером 45:25:070304:75).

URA.RU сообщало, что жители соседних домов хотели сделать на месте, где делается дорога, корт. Обращение о строительстве корта жильцы отправили на имя главы Кургана Андрея Потапова в день его отставки (12 мая). Застройщик пояснял URA.RU, что за свой счет делает противопожарный проезд, который ранее требовали сделать жители дома 98, а по ул. Кирова. Предписание МЧС было выдано мэрии. Земля предоставлена на период строительства и в дальнейшем останется муниципальной.