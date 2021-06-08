Население Курганской области стало сокращаться быстрее

В Курганской области выросла смертность населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Естественная убыль населения Курганской области с января по апрель 2021 года выросла на 877 человек (по сравнению с аналогичными прошлогодними данными). Такие данные приводит Росстат.

Согласно официальным данным, за четыре месяца в регионе родилось 2356 младенцев. Это на шесть новорожденных больше, чем в январе—апреле 2020 года. Число умерших за тот же период выросло с 4181 до 5064 человек. Таким образом, с января по апрель 2020 года население региона сократилось на 2708 человек. В январе—апреле 2020 года естественная убыль населения была ниже — 1831 человек.

URA.RU запросило информацию о причинах роста смертности и убыли населения в региональном департаменте информационной и внутренней политики. На момент публикации ответ не поступал.

По итогам I квартала 2021 года миграционная убыль населения Курганской области выросла на 8,1%, сообщал ранее Свердловскстат. За три месяца в Курганскую область приехали 5144 человека, а уехали из региона 6173 человека. При этом число умерших в Курганской области превышало число родившихся в 2,2 раза. Наиболее распространенными причинами смерти в Курганской области являются болезни системы органов кровообращения (34,4%), новообразования (12,7%) и внешние причины (убийства, самоубийства, отравления, ДТП и т. д. — 6,9%). От коронавируса за три месяца умер 571 человек. В апреле COVID стал причиной смерти еще для 116 жителей региона.

В апреле Курганскую область включили в число регионов с самой высокой убылью населения. Она заняла 80-е место из 85 в демографическом исследовании. Численность населения в Курганской области с 1990 по 2019 годы сократилась более чем на 260 тысяч человек (на 23%). По прогнозу Росстата, до 2030 года численность населения региона может сократиться еще на 151 тысячу человек.