Тюменские власти объяснили, как попасть на онлайн-прием к врачу

Записаться на прием к врачу в Тюмени можно через приложение «Телемед-72» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Записаться на прием к врачу, не посещая поликлинику, можно с помощью приложения «Телемед-72». Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Там уточнили, что с помощью этого приложения также можно воспользоваться телеметрией: получить консультацию доктора дистанционно, в онлайн-формате.

«Заболеваемость коронавирусом ускорила внедрение телемедицинских технологий в нашем регионе. И пациенты, и медработники во время пандемии находились в зоне риска, поэтому возникла необходимость ограничить посещаемость медучреждений и внедрить „Телемед-72“, чтобы человек мог получать консультацию врача не выходя из дома. Приложение легкое в использовании и одновременно выполняет самые необходимые функции — запись на прием и телеконсультации. Авторизация происходит через Госуслуги», — уточнили в региональном департаменте здравоохранения.

В 2021 году приложение планируют доработать. Помимо услуг по записи на первичный прием и телеконсультаций, планируется усовершенствовать обратную связь пациента с доктором, который, например, сможет через сообщения спросить о самочувствии человека или получить какие-то другие сведения о его здоровье. Также будет модернизирована функция «Дневник здоровья пациента» и добавлен раздел «Дневник приема лекарств».

На данный момент приложением «Телемед-72» пользуются около 15 тысяч человек. Его разработка осуществляется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России», который рассчитан до 2024 года.