Тюменские власти создали орган для заботы о коренных северянах

Сейчас в Тюменской области проживают 104 представителя коренных малочисленных народов Севера Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюменской области создали совет представителей коренных малочисленных народов Севера. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Новый орган будет следить за обеспечением прав КМНС, в том числе — на получение компенсаций.

«Создать совет представителей коренных малочисленных народов Севера в Тюменской области», — такое постановление размещено на портале правовой информации, подписал его губернатор региона Александр Моор. Председателем совета назначен глава комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов.

Согласно документу, одна из основных задач совета — это защита интересов представителей КМНС. В частности, при заключении соглашений с компаниями, которые работают в местах их традиционного проживания. В случае нанесения ущерба, бизнес должен будет возместить убытки.

«В настоящее время местом проживания КМНС в Тюменской области является Уватский муниципальный район. Там живут 104 представителя этой категории, в 12 стойбищах. Они занимаются традиционными видами деятельности — сбором дикоросов, охотой и прочим», — рассказала URA.RU секретарь совета, начальник отдела по делам национально-культурных объединений и казачества Алена Шакирова.

Ранее агентство писало, что при правительстве Тюменской области создали несколько новых структур. Одна из них курирует вопросы цифрового развития, вторая — распределение квот для иностранцев.