17 июня 2021

Тюменских выпускников лишили главного события года

© Служба новостей «URA.RU»
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Вальс на набережной. Тюмень, набережная туры, вальс выпускников
В этом году, как и в прошлом, традиционный вальс выпускников отменили из-за коронавируса Фото:

Традиционное мероприятие для выпускников Тюмени — «Вальс на Набережной», отменили из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов.

«К сожалению, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет провести такое массовое мероприятие с участием выпускников и зрителей, как „Вальс на Набережной“. Принято решение об отмене», — рассказал URA.RU директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов.

Он также добавил, что для события уже был разработан сценарий, а выпускники — более 250 пар, активно готовились к мероприятию. Оно должно было состояться 30 июня. В прошлом году праздник также не смогли провести.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации отменили проведение «Сабантуя». Сегодня же режим повышенной готовности, действующий в регионе до 20 июня, продлили до 18 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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