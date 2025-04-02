02 апреля 2025

Тюменцев зовут гладить кошек за деньги

Тюменцы ищут зоонянь для кошек на зарплату в 200 рублей в час
© Служба новостей «URA.RU»
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Час такой работы стоит от 200 рублей
Час такой работы стоит от 200 рублей Фото:

В Тюмени ищут зоонянь, которым придется убирать лоток за котами, кормить их и гладить. Час такой работы стоит от 200 рублей. Информация опубликована на сайте по поиску домашнего персонала. 

«Нужна зооняня на неполный день. Кот кастрированный, ему четыре года, весит 6,2 килограмм. Нужно раз в один-два дня приходить и кормить, поить, убирать лоток. Но самое главное — это погладить и немного поиграть. Кот очень ласковый, не агрессивный, а пугливый, очень любит внимание. По цене договоримся», — указано в объявлении.

Другая тюменка, помимо вышеуказанных услуг, просит писать ежедневные отчеты и снимать фото и видео с животных. В объявлении также указано, что работать придется в квартире под камерами. Оплата составляет 200 рублей в час.

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В Тюмени ищут зоонянь, которым придется убирать лоток за котами, кормить их и гладить. Час такой работы стоит от 200 рублей. Информация опубликована на сайте по поиску домашнего персонала.  «Нужна зооняня на неполный день. Кот кастрированный, ему четыре года, весит 6,2 килограмм. Нужно раз в один-два дня приходить и кормить, поить, убирать лоток. Но самое главное — это погладить и немного поиграть. Кот очень ласковый, не агрессивный, а пугливый, очень любит внимание. По цене договоримся», — указано в объявлении. Другая тюменка, помимо вышеуказанных услуг, просит писать ежедневные отчеты и снимать фото и видео с животных. В объявлении также указано, что работать придется в квартире под камерами. Оплата составляет 200 рублей в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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