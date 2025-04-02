Тюменцев зовут гладить кошек за деньги

В Тюмени ищут зоонянь, которым придется убирать лоток за котами, кормить их и гладить. Час такой работы стоит от 200 рублей. Информация опубликована на сайте по поиску домашнего персонала.
«Нужна зооняня на неполный день. Кот кастрированный, ему четыре года, весит 6,2 килограмм. Нужно раз в один-два дня приходить и кормить, поить, убирать лоток. Но самое главное — это погладить и немного поиграть. Кот очень ласковый, не агрессивный, а пугливый, очень любит внимание. По цене договоримся», — указано в объявлении.
Другая тюменка, помимо вышеуказанных услуг, просит писать ежедневные отчеты и снимать фото и видео с животных. В объявлении также указано, что работать придется в квартире под камерами. Оплата составляет 200 рублей в час.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!