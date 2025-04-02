Все ледовые переправы Тюменской области прекратили работу. Об этом в своем telegram-канале сообщает региональное управление МЧС.
«Главное управление МЧС России по Тюменской области информирует, что на территории нашего региона прекращена эксплуатация ледовых переправ. Проезд всех видов транспорта через реки Тюменской области, где закрыты ледовые переправы, запрещен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что водителям теперь придется искать пути объезда. Пешие переходы по льду также могут быть опасными, предупреждает ведомство. Ранее URA.RU рассказало, что на реке Тура в районе тюменской набережной вскрылся лед.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!