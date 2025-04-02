В тюменских реках резко вырос уровень воды

Уровень воды в тюменских реках за сутки вырос на десятки сантиметров. Например, на 61 см поднялась вода в поселениях Лариха и Викулово. Такая информация указана на сайте паводок72.рф.
«Название гидропоста: Ишим. Уровень воды над нулем поста — 291 см. Изменение уровня воды за сутки +52 см. Ишим — Лариха, уровень воды — 328, изменения за день +61 см», — указано на сайте.
В Ильинке уровень воды снизился на один см и достиг отметки в 725 см. В других районах уровень воды вырос на:
- в Абатском +41 (405 см);
- в Казанском +41 (429 см);
- в Ялуторовске +19 (391 см);
- в Викулово +61 (254 см).
Ранее URA.RU писало, что в области начал действовать режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Уровень воды в Ишиме в селе Ильинка уже подходит к опасной точке. Часть низководных мостов начало затапливать.
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