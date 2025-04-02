В тюменских реках резко вырос уровень воды

В Тюменской области в реке Ишим уровень воды за сутки вырос на 52 сантиметра
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ильинке уровень воды снизился на один см и достиг отметки в 725 см
В Ильинке уровень воды снизился на один см и достиг отметки в 725 см Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Уровень воды в тюменских реках за сутки вырос на десятки сантиметров. Например, на 61 см поднялась вода в поселениях Лариха и Викулово. Такая информация указана на сайте паводок72.рф.

«Название гидропоста: Ишим. Уровень воды над нулем поста — 291 см. Изменение уровня воды за сутки +52 см. Ишим — Лариха, уровень воды — 328, изменения за день +61 см», — указано на сайте.

В Ильинке уровень воды снизился на один см и достиг отметки в 725 см. В других районах уровень воды вырос на:

  • в Абатском +41 (405 см);
  • в Казанском +41 (429 см);
  • в Ялуторовске +19 (391 см);
  • в Викулово +61 (254 см).

Ранее URA.RU писало, что в области начал действовать режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Уровень воды в Ишиме в селе Ильинка уже подходит к опасной точке. Часть низководных мостов начало затапливать.

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Уровень воды в тюменских реках за сутки вырос на десятки сантиметров. Например, на 61 см поднялась вода в поселениях Лариха и Викулово. Такая информация указана на сайте паводок72.рф. «Название гидропоста: Ишим. Уровень воды над нулем поста — 291 см. Изменение уровня воды за сутки +52 см. Ишим — Лариха, уровень воды — 328, изменения за день +61 см», — указано на сайте. В Ильинке уровень воды снизился на один см и достиг отметки в 725 см. В других районах уровень воды вырос на: Ранее URA.RU писало, что в области начал действовать режим повышенной готовности из-за угрозы паводка. Уровень воды в Ишиме в селе Ильинка уже подходит к опасной точке. Часть низководных мостов начало затапливать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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