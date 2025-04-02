Лидер ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев выступил за срочное изменение системы госзакупок

Полпред председателя ЛДПР в УрФО, депутат Тюменской областной думы Владимир Сысоев инициирует переработку федерального закона о торгах. Поводом стало посещение противопаводкой дамбы в Ялуторовском районе, о состоянии которой недавно докладывала региональная Счетная палата. Качество работ на объекте вызвало вопросы аудиторов. Как пояснил Сысоев URA.RU, предлагаемые корректировки в закон 44-фз должны повысить эффективность расходования бюджетных средств.
«Считаю претензии, высказанные (в ходе инспекции — прим. URA.RU) госаудиторами обоснованными. Здесь налицо затягивание сроков строительных работ и низкое качество самого проекта. Изъяны инженерных решений привели к необходимости дважды корректировать проектную часть и производить новые закупки материалов», — пояснил лидер уральских либерал-демократов.
От добавил, что, по данным ежегодных отчетов Счетной палаты, подобные нарушения носят систематический характер. «В рамках исполнения 44-фз принято более 300 нормативно-правовых актов. Однако закон по-прежнему провоцирует коррупцию, приводит к неполной реализации нацпроектов и недостроям таких нужных стране объектов. Это маразм! Пора навести здесь порядок», — заявил Сысоев.
Последние поправки в 44-фз вносили три года назад. Поэтому законодательная норма не учитывает условия международных санкций, в которых работают подрядные и субподрядные организации. Об этом заявил председатель НКО «Национальный антикоррупционный комитет», член совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.
«Закон не дает возможности госзаказчикам контролировать качество работ на всех этапах их выполнения и подбирать подрядчиков с учетом квалификации. Зачастую это приводит к необоснованным перерасходам средств и неудовлетворительному результату. Именно так и произошло с дамбой в Тюменской области», — заключил эксперт.
Ранее Сысоев также заявил о намерении добиться включения уральских губернаторов в особую противопаводковую комиссию. Этот вопрос поднимался на правительственном часе Госдумы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!