Застройщика «тюменской Рублевки» отправили в СИЗО по громкому обвинению

Крупный тюменский бизнесмен, девелопер и владелец седи ресторанов доставки Андрей Колпакчи арестован по обвинению в попытке рейдерского захвата земельного участка. Такое решение было принято в ходе судебного заседания.
«Колпакчи и его партнера по бизнесу арестовали 1 апреля, на них заявил предприниматель Сергей Захаров. Суть обвинения заключается в том, что Колпакчи и партнер хотели отобрать у Захарова земельный участок на Республики», — сообщает издание 72.ru.
Сообщается, что обвиняемый на суде отрицал предъявленное обвинение. И в ответ обвинил Захарова в нежелании возвращать крупный долг. Захаров при этом в зале суда отсутствовал.
Отмечается также, что позже пройдет заседание, на котором изберут меру пресечения для партнера Колпакчи. Известно, что бизнесмену принадлежит старейший тюменский сервис доставки еды «Про-Порция», также он построил «тюменскую Рублевку» — коттеджный поселок «Зубарево Хаус».
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