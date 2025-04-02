02 апреля 2025

Застройщика «тюменской Рублевки» отправили в СИЗО по громкому обвинению

В Тюмени арестован бизнесмен Андрей Колпакчи
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмена обвиняют в попытке рейдерского захвата земельного участка
Бизнесмена обвиняют в попытке рейдерского захвата земельного участка Фото:

Крупный тюменский бизнесмен, девелопер и владелец седи ресторанов доставки Андрей Колпакчи арестован по обвинению в попытке рейдерского захвата земельного участка. Такое решение было принято в ходе судебного заседания.

«Колпакчи и его партнера по бизнесу арестовали 1 апреля, на них заявил предприниматель Сергей Захаров. Суть обвинения заключается в том, что Колпакчи и партнер хотели отобрать у Захарова земельный участок на Республики», — сообщает издание 72.ru.

Сообщается, что обвиняемый на суде отрицал предъявленное обвинение. И в ответ обвинил Захарова в нежелании возвращать крупный долг. Захаров при этом в зале суда отсутствовал.  

Отмечается также, что позже пройдет заседание, на котором изберут меру пресечения для партнера Колпакчи. Известно, что бизнесмену принадлежит старейший тюменский сервис доставки еды «Про-Порция», также он построил «тюменскую Рублевку» — коттеджный поселок «Зубарево Хаус».

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Крупный тюменский бизнесмен, девелопер и владелец седи ресторанов доставки Андрей Колпакчи арестован по обвинению в попытке рейдерского захвата земельного участка. Такое решение было принято в ходе судебного заседания. «Колпакчи и его партнера по бизнесу арестовали 1 апреля, на них заявил предприниматель Сергей Захаров. Суть обвинения заключается в том, что Колпакчи и партнер хотели отобрать у Захарова земельный участок на Республики», — сообщает издание 72.ru. Сообщается, что обвиняемый на суде отрицал предъявленное обвинение. И в ответ обвинил Захарова в нежелании возвращать крупный долг. Захаров при этом в зале суда отсутствовал.   Отмечается также, что позже пройдет заседание, на котором изберут меру пресечения для партнера Колпакчи. Известно, что бизнесмену принадлежит старейший тюменский сервис доставки еды «Про-Порция», также он построил «тюменскую Рублевку» — коттеджный поселок «Зубарево Хаус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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