02 апреля 2025

В Тюмени раскупили билеты на концерт группы «Каспийский груз»

© Служба новостей «URA.RU»
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На концерт группы почти выкупили даже самые дорогие билеты
На концерт группы почти выкупили даже самые дорогие билеты Фото:

В Тюмени раскупили почти все билеты на выступление популярной группы «Каспийский груз». На шоу исполнителей «блатного рэпа», которое пройдет в Тюмени 24 апреля, остались только билеты на танцполе, сообщает «Яндекс Афиша».

«Группа „Каспийский груз“. Выступление в Тюмени 24 апреля. В наличии — билеты на танцпол, стоимость билетов — пять тысяч рублей», — говорится на сайте агрегатора. Количество билетов в наличии не уточняется.

Из билетов за столиками зала остались в наличии лишь два с ценой в семь тысяч рублей, один за 4,5 тысячи и семь по цене в шесть тысяч рублей. При этом вместимость зала составляет 840 персон, говорится на официальном сайте площадки.

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В Тюмени раскупили почти все билеты на выступление популярной группы «Каспийский груз». На шоу исполнителей «блатного рэпа», которое пройдет в Тюмени 24 апреля, остались только билеты на танцполе, сообщает «Яндекс Афиша». «Группа „Каспийский груз“. Выступление в Тюмени 24 апреля. В наличии — билеты на танцпол, стоимость билетов — пять тысяч рублей», — говорится на сайте агрегатора. Количество билетов в наличии не уточняется. Из билетов за столиками зала остались в наличии лишь два с ценой в семь тысяч рублей, один за 4,5 тысячи и семь по цене в шесть тысяч рублей. При этом вместимость зала составляет 840 персон, говорится на официальном сайте площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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