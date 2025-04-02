В Тюмени раскупили билеты на концерт группы «Каспийский груз»

В Тюмени раскупили почти все билеты на выступление популярной группы «Каспийский груз». На шоу исполнителей «блатного рэпа», которое пройдет в Тюмени 24 апреля, остались только билеты на танцполе, сообщает «Яндекс Афиша».
«Группа „Каспийский груз“. Выступление в Тюмени 24 апреля. В наличии — билеты на танцпол, стоимость билетов — пять тысяч рублей», — говорится на сайте агрегатора. Количество билетов в наличии не уточняется.
Из билетов за столиками зала остались в наличии лишь два с ценой в семь тысяч рублей, один за 4,5 тысячи и семь по цене в шесть тысяч рублей. При этом вместимость зала составляет 840 персон, говорится на официальном сайте площадки.
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