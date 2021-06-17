Тюменцам рассказали, как меньше чем за год накопить на машину

Чтобы купить подержанное авто, тюменской семье нужно полностью откладывать одну из зарплат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Чтобы купить подержанный автомобиль, среднестатистической тюменской семье нужно чуть больше десяти месяцев полностью откладывать зарплату одного из супругов. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Авто».

«Мы подсчитали, сколько месяцев потребуется семье, чтобы накопить на подержанный автомобиль в Тюмени. Если полностью откладывать зарплату одного из супругов, то нужная сумма соберется спустя 10 месяцев и 9 дней», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

Там пояснили, что аналитики исходили из цен на автомобили с пробегом в Тюмени, а также на данные о зарплатах горожан. В первом квартале текущего года подержанное авто можно было в среднем купить за 360 тысяч рублей. Среднестатистическая зарплата тюменцев при этом составила 35 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени самыми продаваемыми автомобилями на вторичном рынке стали машины бренда Lada. Их можно было приобрести, в среднем, за 110 тысяч рублей.