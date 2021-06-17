Пробка из фур перекрывает видимость и создает опасную ситуацию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за ремонта на федеральной трассе Р-402 водители из поселка Лозовое в Ишимском районе (Тюменская область) ежедневно рискуют попасть в ДТП с фурами. Об этом автомобилисты рассказали в группе «вИшиме.орг» в социальной сети «ВКонтакте».

«Выезжала из Лозового. На перекрестке с федеральной трассой фуры стоят стеной. Со стороны Тюмени несутся, чудом удалось избежать ДТП. Полностью отсутствует регулировка перекрестка во время ремонта», — написал анонимный автор в группе «вИшиме.орг» во «ВКонтакте».

В комментариях водителя поддержали. «По утрам едем в детский сад, невозможно пересечь трассу, перекрывают фуры дорогу. <…> Скоро дети начнут выезжать в школьные лагеря. Как автобус должен пересекать трассу?» <…> «Тоже под фуру чуть не попали!», — такие сообщения оставили под постом другие пользователи соцсети.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД Тюменской области. «Ведется строительство дороги. Установлен светофор. Иногда на нем действительно собираются большегрузы. Выехать можно, если убедиться в безопасности маневра. Но в любом случае, наши сотрудники обследовали участок, и направили предписание дорожной организации для решения вопроса», — прокомментировали в ведомстве.

Агентство также направило запрос в «Уралуправтодор», который отвечает за работы на данном объекте. «Там действительно законтрактован ремонт путепровода. Подрядчик срывает сроки. Мы регулируем процесс путем выставления штрафов. Кроме того, пробки могут образовываться из-за устройства тонких слоев на пятикилометровом участке. В ближайшие недели должно стать поспокойнее, реверс (реверсивное движение, — прим.ред.) должны снять», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.