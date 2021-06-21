21 июня 2021
19 июня 2021
18 июня 2021

В Кургане два детсада и дом ребенка остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Отключение холодной воды связано с коммунальной аварией Фото:

Без холодной воды из-за коммунальной аварии в Кургане остались несколько домов, детсады №122 и №124 и дом ребенка. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Без холодного водоснабжения [остались]: 2 мкр. д. 2, 3, 4, 4а, 6 (д/сад №122), 7, 12, 13 (д/сад №124), 13а (Курганский дом ребенка), 15», — указано в сообщении на сайте компании. Отключение связано с устранением коммунальной аварии.

На месте работает бригада компании. В Кургане частые отключения воды связаны с ветхим состоянием сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены.

«Водный Союз» в 2021 году планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. На ремонт водопровода планируют выделить около 100 млн рублей, на канализационные сети — еще 50 млн рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...