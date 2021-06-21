В Кургане два детсада и дом ребенка остались без воды

Отключение холодной воды связано с коммунальной аварией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Без холодной воды из-за коммунальной аварии в Кургане остались несколько домов, детсады №122 и №124 и дом ребенка. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Без холодного водоснабжения [остались]: 2 мкр. д. 2, 3, 4, 4а, 6 (д/сад №122), 7, 12, 13 (д/сад №124), 13а (Курганский дом ребенка), 15», — указано в сообщении на сайте компании. Отключение связано с устранением коммунальной аварии.

На месте работает бригада компании. В Кургане частые отключения воды связаны с ветхим состоянием сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены.

«Водный Союз» в 2021 году планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. На ремонт водопровода планируют выделить около 100 млн рублей, на канализационные сети — еще 50 млн рублей.