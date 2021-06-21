В тюменском УМВД — крупные кадровые перестановки

Должность заместителя начальника областного УВД занял силовик из Омска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместителем начальника УМВД по Тюменской области стал Максим Игнатенко. Информация об этом содержится на официальном сайте ведомства. Там же указано, что врио начальника подразделения УБЭП и ПК, которое ранее возглавлял Игнатенко, стал Алексей Похиленко. По информации источника агентства, оба силовика тесно связаны с руководителем регионального УМВД Леонидом Коломийцем: раньше они вместе работали в омской полиции.

«Игнатенко Максим Андреевич занимает должность заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД по Тюменской области. Похиленко Алексей Владимирович является врио начальника управления по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Тюменской области», — указано на официальном сайте регионального УМВД.

По информации инсайдера URA.RU, знакомого с ситуацией, эти назначения говорят о том, что начальник регионального УМВД Леонид Коломиец, который до перевода в Тюмень занимал аналогичную должность в Омской области, продолжает формировать команду из числа бывших подчиненных. «Игнатенко был назначен на должность начальника тюменского ОБЭП в июне 2020 года. С Коломийцем он работает с 2009 года, когда тот еще занимал должность начальника отдела в полиции Астрахани. Затем они оба работали в Омске. Похиленко также перевелся в Тюмень оттуда», — пояснил источник агентства.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменской полиции не хватает сотрудников. Самый большой некомплект штата был отмечен в Тобольске, где не хватает около 15% сотрудников.