В Курганской области нашли тело погибшего рыбака

На месте гибели работают представители СКР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тело утонувшего рыбака обнаружено в озере Щучье недалеко от деревни Сокольники Сафакулевского района Курганской области. Проводится проверка, сообщает региональное следственное управление СК России.

«Щучанским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела рыбака», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Погибшим оказался мужчина 1968 года рождения. В ходе проверки уже удалось установить, что рыбак ночью уплыл на надувной лодке, чтобы проверить сети, но на берег не вернулся. По предварительным данным, перед этим он употреблял алкоголь.

Тело мужчины удалось обнаружить через несколько часов после происшествия. Следствие опросило очевидцев, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.