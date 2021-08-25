Губернатор Шумков и соратник Зюганова обменялись подарками

Губернатор Вадим Шумков встретился с депутатом Госдумы Николаем Харитоновым (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился с депутатом Госдумы Николаем Харитоновым, во время общения они обменялись подарками. Об этом URA.RU 26 августа рассказал первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов, который является однопартийцем Харитонова.

«Вадим Михайлович [Шумков] с ним [Харитоновым] встретился с большим желанием. Обсудили целый ряд проблем», — сообщил Зырянов.

По словам Зырянова, губернатор с депутатом сошлись во мнениях по поводу того, что государство должно больше принимать участия в экономике, особенно в сельском хозяйстве, а встреча продлилась почти два часа. Зырянов добавил, что чиновники обменялись подарками: Харитонов подарил Шумкову дорожный набор с символикой Госдумы, а губернатор вручил депутату карту региона в форме книги в сафьяновом футляре.

URA.RU направило запрос в пресс-службу областного правительства по по поводу встречи с губернатором. На момент написания новости, ответ не был получен. Зырянов отметил, что Харитонов также общался с руководителем регионального избиркома Валерием Самокрутовым и председателем облдумы Дмитрием Фроловым.

Харитонов приехал в Курганскую область со второй попытки. В первый раз его визит планировался на 17 и 18 августа. Зырянов будет участвовать в выборах Госдуму по одномандатному округу. Конкуренцию ему в регионе составят представители партий «Справедливая Россия — За правду», «Единая Россия», «Яблоко», «Российская партия свободы и справедливости», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди», «Коммунисты России» и ЛДПР.