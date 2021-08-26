Тюменцы, приравненные к северянам, получили новую льготу

Жители Уватского района Тюменской области получили новую льготу по оплате проезда в отпуск и обратно. Соответствующее постановление за подписью губернатора региона Александра Моора размещено на портале официальной информации.
«Дети, которым в 2020 или 2021 году исполнилось или исполнится 18 лет, сохраняют право на компенсацию расходов к месту использования работником отпуска и обратно, соответственно в 2021 или 2022 году. Применяется в случаях, если право на получение компенсации у них не возникло в связи с заключением трудового договора», — такое изменение губернатор Александр Моор внес в одно из постановлений правительства Тюменской области.
Правило распространяется на граждан, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. В Тюменской области это Уватский район.
Согласно прошлой редакции, проезд для членов семьи сотрудников оплачивался лишь неработающим супругам, а также несовершеннолетним детям. Воспользоваться им сотрудник и его родные могли каждые два года. Однако теперь, если человек в указанный в поправке период устроился на новую работу, а через год его ребенку уже исполнится 18 лет, право на компенсацию за последним будет сохранено.
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