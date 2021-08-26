26 августа 2021

В Тюмени загорелся элитный жилой комплекс. Фото

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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, пожарные
На месте работают пожарные службы Фото:

В микрорайоне Европейском, в доме на улице Эрвье в Тюмени произошел пожар. Об этом очевидцы сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте».

«В микрорайоне Европейский пожар. Дом 30 по улице Эрвье. Квартира на втором этаже горит, выше все закопчено», — сообщают очевидцы происшествия в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи также высказывают версии, по которым мог появиться огонь. Одни утверждают, что все дела в непотушенных сигаретах, которые курильщики кидают с верхних этажей, другие заявляют, что слышали какой-то хлопок. В пресс-службе МЧС по Тюменской области на звонки URA.RU не ответили.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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