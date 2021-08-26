В микрорайоне Европейском, в доме на улице Эрвье в Тюмени произошел пожар. Об этом очевидцы сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «Вконтакте».
«В микрорайоне Европейский пожар. Дом 30 по улице Эрвье. Квартира на втором этаже горит, выше все закопчено», — сообщают очевидцы происшествия в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
Пользователи также высказывают версии, по которым мог появиться огонь. Одни утверждают, что все дела в непотушенных сигаретах, которые курильщики кидают с верхних этажей, другие заявляют, что слышали какой-то хлопок. В пресс-службе МЧС по Тюменской области на звонки URA.RU не ответили.
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