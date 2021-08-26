26 августа 2021

Суд над возможным убийцей тюменской школьницы будет закрытым

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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Виталий Бережной (на фото) проведет в СИЗО ближайшие два месяца Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Судебное следствие по делу Виталия Бережного, подозреваемого в убийстве 9-летней тюменской девочки, будет закрытым. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

«Судебное следствие по этому уголовному делу будет проходить в закрытом режиме потому, что потерпевшая девочка — несовершеннолетняя», — пояснили в пресс-службе. 27 августа Ленинский районный суд отправил Бреженого в СИЗО на два месяца.

Тюменская школьница пропала 30 июня, 19 августа ее тело было найдено у озера в районе Лесобазы. 25 августа был задержан Виталий Бережной, который признался, что изнасиловал и убил девочку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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