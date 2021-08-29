В Тюменской области перекроют движение по федеральной трассе

Движение по трассе Р — 402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск будет перекрыто на 20 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за ремонтных работ ночью 31 августа временно будет закрыта федеральная автодорога Р — 402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«На автодороге Р — 402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск в районе 146 — 140 км 31 августа с 00:00 до 00:20 будет перекрыто движение в связи с проведением работ по комплексному обустройству пешеходного перехода П-образной опорой», — указано в сообщении ФКУ «Уралуправтодор».

Там добавили, что узнать о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы компании. Туда же можно сообщить о нештатных ситуациях на федеральных трассах УрФО.

Ранее URA.RU писало о том, что федеральная автодорога Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск оказалась практически парализована из-за ремонтных работ и резко возросшего автомобильного трафика. В некоторых случаях водители вынуждены стоять в заторах по несколько часов.