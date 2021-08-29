Снять загородный дом в Тюмени стоит дороже, чем в целом по России

Средняя стоимость аренды загородного жилья в Тюменской области летом составила 9 тыс. рублей за сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Средняя стоимость аренды загородной недвижимости в Тюменской области этим летом составила 9 тыс. рублей за сутки. Об этом в своем отчете сообщила пресс-служба сервиса бесплатных объявлений «Avito». При этом, в среднем, по стране, снять дом за городом стоит 4 тыс. рублей за сутки.

«В Тюменской области в среднем снять загородную недвижимость стоит 9 тыс. рублей в сутки. При этом, средняя цена посуточной аренды загородной недвижимости в России, по данным аналитики „Avito“, составила 4 тыс. рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Там отметили, что самые высокие цены на посуточную аренду загородной недвижимости летом были зафиксированы в Чеченской Республике — 20 тыс. рублей за сутки и в Москве — 15 тыс. рублей/сутки. Самая низкая стоимость аренды загородных домов была выявлена в Астраханской области: там снять дом на сутки можно за 1, 2 тыс. рублей.

Наиболее высокие цены на посуточную аренду квартир этим летом были зафиксированы в Приморском крае и Чукотском АО — в среднем, 3, 5 тыс. рублей в сутки. В Тюменской области этот показатель составил 1, 6 тыс. рублей/сутки. Ранее URA.RU писало о том, что Тюмень заняла девятое место в списке крупных и курортных городов России по стоимости одного квадратного метра вторичной недвижимости.