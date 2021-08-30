30 августа 2021

Тюменские власти вняли предупреждению Путина о кредитах

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание тюменской областной думы. Тюмень, ульянов владимир, таранов михаил
Глава департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов (в центре) пообещал депутатам обойтись без кредитов Фото:

Правительство Тюменской области пока не планирует занимать деньги у коммерческих банков, чтобы погасить дефицит бюджета в 2021 году. Об этом на заседании комитета по соцполитике облдумы 31 августа сообщил директор регионального департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. Ранее о кредитной ловушке для российских губернаторов высказывался президент Владимир Путин.

«Мы наблюдаем позитивную динамику [по поступлениям в областной бюджет]. И она позволяет нам сделать предположение, что бюджет текущего года мы исполним без привлечения заимствований, которые планировались ранее», — заявил Таранов, отвечая на вопросы депутатов. Изначально тюменские власти были готовы в экстренном случаем занять 17,6 млрд рублей, затем эта сумма была снижена до 14 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что доходы областного бюджета на 2021 год были утверждены в объеме 150 млрд 568 млн рублей, расходы — в объеме 215 млрд 834 млн рублей. Дефицит составляет 65 млрд рублей.

31 марта на заседании правительства РФ президент страны Путин обсудил тему реструктуризации кредитной задолженности регионов. Комментируя долговую ловушку, в которую попали бюджеты регионов, Путин сказал, что лучше бы самих губернаторов «поместить в соответствующую ловушку».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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