За капитальный ремонт квартиры заплатят миллионы рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На ремонт музея-квартиры ненецкого писателя Леонида Лапцуя в Салехарде (ЯНАО) власти выделили 19 миллионов рублей, однако подрядчика так и не нашли. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения, расположенного по адресу: ЯНАО, город Салехард, улица Комсомольская, 40, кв. 1 и кв. 2», — говорится в документе. Заказчиком аукциона являлась дирекция капитального строительства и инвестиций Ямала.

Как сообщили агентству в дирекции, высокая стоимость обусловлена тем, что власти планируют в рамках капремонта обновить систему инженерных коммуникаций, установить видеонаблюдение, наружное и внутреннее освещение и ограждение. Также отремонтировать фундамент, фасад, и благоустроить территорию музея.

Несмотря на вознаграждение, потенциальные подрядчики не спешили заявиться на аукцион. На участие в покупке была подана единственная заявка ООО «Партнер», которую отклонили. «Заявка участника закупки признана несоответствующей требованиям законодательства о контрактной системе, в связи с не предоставлением документов, подтверждающих соответствие установленным заказчиком требованиям», — прокомментировали в департаменте госзаказа.

Будут ли проводить повторный аукцион, в департаменте не знают. «Вопрос, о проведении повторного аукциона, пока не решен», — добавили в ведомстве.

Леонид Лапцуй проживал в четырехкомнатной квартире с 1981 по 1982 год. На данный момент здесь воссоздали обстановку, что была при жизни писателя, и открыли музей.

Ранее URA.RU сообщало, что на ремонт архива 501-й стройки в Салехарде также не нашелся подрядчик. За него предлагали 50 миллионов рублей.

Гостиная комната в квартире писателя ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского»

Спальня Леонида Лапцуя ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского»