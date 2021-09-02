На ремонт музея-квартиры ненецкого писателя Леонида Лапцуя в Салехарде (ЯНАО) власти выделили 19 миллионов рублей, однако подрядчика так и не нашли. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по капитальному ремонту нежилого помещения, расположенного по адресу: ЯНАО, город Салехард, улица Комсомольская, 40, кв. 1 и кв. 2», — говорится в документе. Заказчиком аукциона являлась дирекция капитального строительства и инвестиций Ямала.
Как сообщили агентству в дирекции, высокая стоимость обусловлена тем, что власти планируют в рамках капремонта обновить систему инженерных коммуникаций, установить видеонаблюдение, наружное и внутреннее освещение и ограждение. Также отремонтировать фундамент, фасад, и благоустроить территорию музея.
Несмотря на вознаграждение, потенциальные подрядчики не спешили заявиться на аукцион. На участие в покупке была подана единственная заявка ООО «Партнер», которую отклонили. «Заявка участника закупки признана несоответствующей требованиям законодательства о контрактной системе, в связи с не предоставлением документов, подтверждающих соответствие установленным заказчиком требованиям», — прокомментировали в департаменте госзаказа.
Будут ли проводить повторный аукцион, в департаменте не знают. «Вопрос, о проведении повторного аукциона, пока не решен», — добавили в ведомстве.
Леонид Лапцуй проживал в четырехкомнатной квартире с 1981 по 1982 год. На данный момент здесь воссоздали обстановку, что была при жизни писателя, и открыли музей.
Ранее URA.RU сообщало, что на ремонт архива 501-й стройки в Салехарде также не нашелся подрядчик. За него предлагали 50 миллионов рублей.
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