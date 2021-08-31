Власти ЯНАО не нашли подрядчика на ремонт архива ГУЛАГа

Здание архива 501-й стройки стоит с 1949 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти не смогли найти подрядчика на ремонт здания архива 501-й строки в Салехарде (ЯНАО). На сайте госзакупок сообщается, что за работу предлагали почти 50 миллионов рублей.

Аукцион был размещен 19 августа, но за это время на него не подал заявку ни один потенциальный поставщик. «В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки на участие, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся», — говорится в документах.

Здание архива 501-й стройки находится на улице Комсомольская, 37-а. По данным Федерального агентства по туризму, оно эксплуатируется с 1949 года. Здесь хранятся документы по истории строительства железной дороги «Чум — Салехард — Игарка». Данный архив находится на втором месте после Госархива РФ по объему информации о 501-й стройке. В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что аукцион будут проводить повторно.

Ранее URA.RU сообщало, что объекты «Стройки 501» взяли под государственную охрану. Лагерный пункт планируют сделать объектом культурного наследия.