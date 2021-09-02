Логотип Кургана создала фирма, где работает сын пиарщицы Шумкова

Курганцы продолжают обсуждать новый логотип области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сын директора департамента информационной политики Курганской области Анастасии Гусаровой Лука Минулин работает в екатеринбургской компании «Be Brand People», которая недавно презентовала новую айдентику региона. На этот факт обратили внимание источники URA.RU.

«Старший сын (директора департамента информационной и внутренней политики Курганской области Анастасии) Гусаровой работает в екатеринбургской компании. Она нам этот бренд делала», — рассказал источник близкий к региональному правительству.

В компании «Be Brand People» URA.RU подтвердили, что молодой человек работает креатором. «Да, Лука Минулин у нас работает. Занимался ли он разработкой курганской айдентики, и в целом, какими проектами он занимается, я не могу сказать точно», — ответила менеджер компании. Связаться с исполнительным директором «Be Brand People» Данилом Марьинским на момент публикации не удалось. На странице Луки Минулина в соцсетях указано место работы «Be Brand People», на вопрос корреспондента в соцсетях он не ответил.

На запрос URA.RU в пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что выбор компании для разработки айдентики Курганской области проведен по итогам конкурсной процедуры отбора компаний. «На официальном сайте „Фонда инвестиционное агентство Курганской области“ был размещен запрос коммерческих предложений. Для участия в конкурсной процедуре получено и рассмотрено коллегиально 3 коммерческих предложения. Победителем по итогам проведения конкурса признан участник с предложенной наименьшей стоимостью оказания услуг за идентичный объем и сроки оказания услуг», — говорится в ответе пресс-службы регионального правительства.

Стоимость работ, а также источники финансирования пресс-служба не сообщила. Принимал ли участие в создании айдентики региона сын Анастасии Гусарой, и не является ли это конфликтом интересов, узнать не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в конце августа на совете по туризму в правительстве Курганской области презентовали новую айдентику (логотип, брендбук и слоган) региона. Курганцы раскритиковали логотип, обвинив создателей в плагиате. В ответ исполнительный директор свердловского рекламного агентства «Be Brand People» Данил Марьинский объяснил использование в новом логотипе фигуры китайского конструктора «Танграм».