В Тюменской области с 8 ноября для посещения торговых центров нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября в регионе из-за пандемии прекратили работу большинство предприятий. URA.RU подготовило список актуальных для тюменцев запретов.
С 8 ноября помимо ТРЦ (исключение — гипермаркеты в них) QR-код также понадобится для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также спортивных объектов при проведении на них физкультурных и спортивных мероприятий и для получения спортивно-оздоровительных услуг, в том числе фитнес-центров и спортклубов. Вместо кода можно предъявить документ о медотводе от прививки или отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа.
С 30 октября по 7 ноября запрещено работать:
- предприятиям общественного питания (кроме кафе, расположенных в кассовых зонах гипермаркетов в ТРЦ, остальным можно работать на вынос и доставку);
- предприятиям бытовых услуг;
- непродовольственным магазинам;
- ТРЦ (зоны продовольственных магазинов будут открыты);
- базам отдыха, аквапаркам, баням, саунам;
- театрам, кинотеатрам и концертным залам;
- детским центрам и лагерям;
- ночным клубам и кальянным;
- салонам красоты, соляриям и тренажерным залам;
- паркам аттракционов;
- школам и вузам;
- библиотекам и музеям;
- госструктурам (в части личного приема граждан).
Кроме того, все непривитые тюменцы старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, должны будут соблюдать режим самоизоляции дома. Исключение делается для вакцинированных и переболевших коронавирусом (в течение последних шести месяцев).
В период нерабочих дней продолжат деятельность:
- коммунальные службы;
- продовольственные магазины;
- аптеки;
- больницы и поликлиники;
- ветеринарные клиники и магазины товаров для животных;
- непрерывно действующие организации;
- предприятия, отказывающие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
- предприятия, предоставляющие финансовые услуги;
- ритуальные службы;
- предприятия, осуществляющие ремонт служебного транспорта юрлиц и грузового транспорта физлиц;
- предприятия, собирающие отходы;
- детсады (только для дежурных групп);
- стоматологии (только для экстренных случаев);
- нотариальные и адвокатские конторы (для неотложных услуг).
Всем работодателям региона рекомендовано перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитываются лица, прошедшие вакцинацию от COVID-19 в течение последних 12 месяцев, либо перенесших заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев.
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