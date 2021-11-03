03 ноября 2021
02 ноября 2021

Что запрещено и разрешено в Тюменской области во время локдауна. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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С 8 ноября QR-код потребуют при входе в кинотеатры и ТРЦ Фото:
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В Тюменской области с 8 ноября для посещения торговых центров нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября в регионе из-за пандемии прекратили работу большинство предприятий. URA.RU подготовило список актуальных для тюменцев запретов.

С 8 ноября помимо ТРЦ (исключение — гипермаркеты в них) QR-код также понадобится для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также спортивных объектов при проведении на них физкультурных и спортивных мероприятий и для получения спортивно-оздоровительных услуг, в том числе фитнес-центров и спортклубов. Вместо кода можно предъявить документ о медотводе от прививки или отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа.

С 30 октября по 7 ноября запрещено работать:

  • предприятиям общественного питания (кроме кафе, расположенных в кассовых зонах гипермаркетов в ТРЦ, остальным можно работать на вынос и доставку);
  • предприятиям бытовых услуг;
  • непродовольственным магазинам;
  • ТРЦ (зоны продовольственных магазинов будут открыты);
  • базам отдыха, аквапаркам, баням, саунам;
  • театрам, кинотеатрам и концертным залам;
  • детским центрам и лагерям;
  • ночным клубам и кальянным;
  • салонам красоты, соляриям и тренажерным залам;
  • паркам аттракционов;
  • школам и вузам;
  • библиотекам и музеям;
  • госструктурам (в части личного приема граждан).

Кроме того, все непривитые тюменцы старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, должны будут соблюдать режим самоизоляции дома. Исключение делается для вакцинированных и переболевших коронавирусом (в течение последних шести месяцев).

В период нерабочих дней продолжат деятельность:

  • коммунальные службы;
  • продовольственные магазины;
  • аптеки;
  • больницы и поликлиники;
  • ветеринарные клиники и магазины товаров для животных;
  • непрерывно действующие организации;
  • предприятия, отказывающие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • предприятия, предоставляющие финансовые услуги;
  • ритуальные службы;
  • предприятия, осуществляющие ремонт служебного транспорта юрлиц и грузового транспорта физлиц;
  • предприятия, собирающие отходы;
  • детсады (только для дежурных групп);
  • стоматологии (только для экстренных случаев);
  • нотариальные и адвокатские конторы (для неотложных услуг).

Всем работодателям региона рекомендовано перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитываются лица, прошедшие вакцинацию от COVID-19 в течение последних 12 месяцев, либо перенесших заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев.

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