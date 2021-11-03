С 8 ноября QR-код потребуют при входе в кинотеатры и ТРЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Тюменской области с 8 ноября для посещения торговых центров нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября в регионе из-за пандемии прекратили работу большинство предприятий. URA.RU подготовило список актуальных для тюменцев запретов.

С 8 ноября помимо ТРЦ (исключение — гипермаркеты в них) QR-код также понадобится для посещения театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также спортивных объектов при проведении на них физкультурных и спортивных мероприятий и для получения спортивно-оздоровительных услуг, в том числе фитнес-центров и спортклубов. Вместо кода можно предъявить документ о медотводе от прививки или отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный методом ПЦР, полученного не позднее чем за 72 часа.

С 30 октября по 7 ноября запрещено работать:

предприятиям общественного питания (кроме кафе, расположенных в кассовых зонах гипермаркетов в ТРЦ, остальным можно работать на вынос и доставку);

предприятиям бытовых услуг;

непродовольственным магазинам;

ТРЦ (зоны продовольственных магазинов будут открыты);

базам отдыха, аквапаркам, баням, саунам;

театрам, кинотеатрам и концертным залам;

детским центрам и лагерям;

ночным клубам и кальянным;

салонам красоты, соляриям и тренажерным залам;

паркам аттракционов;

школам и вузам;

библиотекам и музеям;

госструктурам (в части личного приема граждан).

Кроме того, все непривитые тюменцы старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, должны будут соблюдать режим самоизоляции дома. Исключение делается для вакцинированных и переболевших коронавирусом (в течение последних шести месяцев).

В период нерабочих дней продолжат деятельность:

коммунальные службы;

продовольственные магазины;

аптеки;

больницы и поликлиники;

ветеринарные клиники и магазины товаров для животных;

непрерывно действующие организации;

предприятия, отказывающие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

предприятия, предоставляющие финансовые услуги;

ритуальные службы;

предприятия, осуществляющие ремонт служебного транспорта юрлиц и грузового транспорта физлиц;

предприятия, собирающие отходы;

детсады (только для дежурных групп);

стоматологии (только для экстренных случаев);

нотариальные и адвокатские конторы (для неотложных услуг).

Всем работодателям региона рекомендовано перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитываются лица, прошедшие вакцинацию от COVID-19 в течение последних 12 месяцев, либо перенесших заболевание COVID-19 в течение последних шести месяцев.