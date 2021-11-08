Жители Салехарда не получают посылки из-за перебоев с доставкой

Из-за закрытой переправы возникли трудности с доставкой товаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) несколько недель ждут товары из популярного интернет-магазина Wildberries, доставка которых задерживается из-за переправы, закрытой по причине плохих погодных условий. Об этом они сообщают в соцсети «ВКонтакте».

«Подскажите пожалуйста у кого такая же проблема с доставкой заказов с Wildberries? Уже вторую неделю статус заказа в пути на пункт выдачи. Есть товар который я заказывала 1 ноября и мне его вчера уже доставили, а заказы оформленные 25 октября до сих пор в пути, может кто в теме по данной ситуации?», — написала в «Послушано в Салехарде» анонимная жительница.

С такой проблемой столкнулись многие салехардцы, которые делали заказы в интернет-магазине в конце октября. По их словам, посылки отправляются на склад в Лабытнанги, а переправа между городами временно закрыта из-за погодных условий. «Все где-то в Лабытнанги лежит. Я оформила еще и в ноябре, в надежде, что пойдет через Надым, но нет, тоже поперли на Коледино. Отдел логистики Wildberries работает отвратительно», — прокомментировала запись Анастасия Бакланова.

В пресс-службу Wildberries агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Wildberries отправлял посылки автомобилем по трассе Салехард — Надым. Однако дорогу закрыли из-за потепления и доставку временно приостановили, а после стали отправлять железнодорожным транспортом.