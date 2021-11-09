09 ноября 2021
08 ноября 2021

Тюмень стала второй в рейтинге регионов РФ по размеру госдолга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, рубли, деньги
Тюменская область с начала года сократила свой госдолг почти в три раза Фото:

Тюменская область заняла вторую строчку рейтинга среди регионов страны, в которых в этом году рекордно снизился государственный долг. Данные на своем сайте приводит агентство «РИА Рейтинг».

«Лидером по темпам снижения государственного долга за девять месяцев 2021 года стала Сахалинская область. На втором месте — Тюменская область, чей госдолг снизился на 70,6%, за счет погашения задолженности по государственным гарантиям. На третьем месте — Пермский край (снижение 63,5%)», — такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг».

Из всех субъектов страны лишь 47 регионов смогли снизить суммы долгов, которые они ранее брали на покрытие дефицита своих бюджетов. В 22 субъектах размер госдолга вырос, еще в 16 — не изменился.

По данным с сайта правительства Тюменской области, на 1 января 2021 года госдолг региона составлял более 2,7 млрд рублей. По состоянию на 1 ноября текущего года он снизился до 932 млн рублей. В частности, по госгарантиям сумма уменьшилась с 2,4 млрд до 611 млн рублей, остальное — это бюджетные кредиты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...