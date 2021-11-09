Тюмень стала второй в рейтинге регионов РФ по размеру госдолга

Тюменская область заняла вторую строчку рейтинга среди регионов страны, в которых в этом году рекордно снизился государственный долг. Данные на своем сайте приводит агентство «РИА Рейтинг».
«Лидером по темпам снижения государственного долга за девять месяцев 2021 года стала Сахалинская область. На втором месте — Тюменская область, чей госдолг снизился на 70,6%, за счет погашения задолженности по государственным гарантиям. На третьем месте — Пермский край (снижение 63,5%)», — такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг».
Из всех субъектов страны лишь 47 регионов смогли снизить суммы долгов, которые они ранее брали на покрытие дефицита своих бюджетов. В 22 субъектах размер госдолга вырос, еще в 16 — не изменился.
По данным с сайта правительства Тюменской области, на 1 января 2021 года госдолг региона составлял более 2,7 млрд рублей. По состоянию на 1 ноября текущего года он снизился до 932 млн рублей. В частности, по госгарантиям сумма уменьшилась с 2,4 млрд до 611 млн рублей, остальное — это бюджетные кредиты.
Подписывайтесь на URA.RU в