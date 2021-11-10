10 ноября 2021
09 ноября 2021

В Тюменской области выросло благополучие жителей и региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, тюмень, виды тюмени
Тюменская область заняла 10 место среди субъектов РФ по индексу промышленного производства Фото:

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь—сентябрь 2021 года вырос на 8,1%. Об этом сообщается в предварительной статистике государственных органов.

«Поступательный рост промышленного производства — важнейшая гарантия благополучия региона и его жителей. Мы готовы оказывать максимальное содействие в реализации инвестиционных проектов по развитию уже действующих и созданию новых современных производств», — цитирует губернатора Тюменской области Александра Моора «Комсомольская правда».

Отмечается, что наибольший рост произошел в производстве химических веществ и химических продуктов, лекарственных средств и материалов, которые применяются в медицинских целях и прочих готовых изделий. По этому показателю регион занимает 10 место среди всех субъектов России.

В декабре 2020 года губернатор Тюменской области Моор заявил о снижении валового регионального продукта. После он поручил правительству при первой же возможности приступить к восстановлению экономики региона в 2021 году. Александр Моор продолжает инициативу и ведет целенаправленную работу для признания Тюмени городом-милионником.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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