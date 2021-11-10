10 ноября 2021
09 ноября 2021

После прививки молодой тюменец попал в больницу с инсультом

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркологическая клиника
Молодой человек попал в больницу на следующий день после вакцинации от коронавируса (архивное фото) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Молодой тюменец с пороком сердца не получил медотвод от вакцинации, а после того, как ему поставили прививку от коронавируса, у 18-летнего парня случился инсульт. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказал Альберт Перматов, отец студента.

«Моему сыну 18 лет, у него порок сердца. Медотвод от прививки не дали, поставили „Гам-Ковид-Вак“ („Спутник V“ — прим. URA.RU). Вечером поднялась температура, стали неметь конечности. Вызвали скорую, врачи сказали, что это реакция на вакцину. На утро сыну стало плохо: несвязная речь, заторможенность. „Выбили“ направление в больницу, а там поставили инсульт и госпитализировали», — написал Альберт Перматов в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Публикация вызвала большой отклик пользователей. Одни советуют тюменцу обращаться в прокуратуру и суд, другие сомневаются, что причиной инсульта могла стать прививка. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало о том, какие противопоказания есть у различных вакцин от коронавируса. Порок сердца в списке для «Спутника V» не значится. Однако в инструкции по применению препарата указано, что его нужно с осторожностью назначать пациентам с рядом заболеваний сердца.

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