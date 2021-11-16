16 ноября 2021
15 ноября 2021

Рецидивист из ЯНАО убил пожилого мужчину во время застолья

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело передали в суд Фото:

Неоднократно судимый житель поселка Тазовский (ЯНАО) убил пожилого мужчину во время застолья. Об этом сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

«В Тазовском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления против личности», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Мужчину обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, 3 сентября 2021 года между мужчинами, распивающими спиртные напитки, возник конфликт. В ходе конфликта ранее неоднократно судимый 26-летний местный житель ударил ножом в область бедра 66-летнего мужчину. Потерпевший скончался на месте, а обвиняемый пытался избавиться от ножа, выбросив его в мусорный контейнер во дворе дома.

Обвиняемого заключили под стражу в ходе предварительного следствия. Уголовное дело направили в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе местный житель зверски убил трех человек. Мужчина сначала зарезал своих знакомых, а затем частично их съел. Каннибала приговорили к пожизненному заключению.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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