За год в Тюменской области резко вырос уровень коррупции

Факты взяточничества в регионе стали обнаруживать в разы чаще Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, с января по сентябрь 2021-го в Тюменской области почти в три раза выросло число выявленных случаев взяточничества, и почти в пять раз — дачи взяток. Об этом URA.RU сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

«С января по сентябрь 2021 года в Тюменской области зарегистрировано 74 факта получения взяток (14 место среди регионов России). В аналогичном периоде прошлого года — 25 (38 место)», — рассказали URA.RU в Генеральной прокуратуре РФ.

Еще ощутимее выросло число случаев, когда тюменцев ловили на даче взяток. За отчетный период 2021 года таковых было 63, тогда как годом ранее всего 13. Это передвинуло Тюменскую область с 50 сразу на 11 место в рейтинге субъектов страны.

При этом, по данным прокуратуры Тюменской области, число вышеназванных преступлений еще выше. «За девять месяцев 2021 года выявлено 212 фактов взяточничества», — сообщается на сайте ведомства. URA.RU направило запрос, с просьбой разъяснить такую разницу в показателях. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в настоящее время в Тюменской области идет расследования сразу нескольких громких коррупционных дел. В частности, под арестом находятся экс-глава областной УГИБДД Александр Селюнин (его обвиняют в продаже водительских прав), а также замначальника УФСИН по региону Андрей Рукосмотров (он помогал коммерсантам заключать контракты на закупку ингредиентов для производства киселя).