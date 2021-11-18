Минздрав назвал условия для вакцинации «Спутником Лайт»

Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации через полгода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Применение однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» целесообразно для ревакцинации спустя полгода после первой прививки. Соответствующая рекомендация опубликована в обновленной версии методических рекомендаций Минздрава РФ.

«Использование вакцины „Спутник Лайт“ целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19. Или же первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет», — отмечается в рекомендациях.

Вакцина «Спутник Лайт» создана на основе аденовируса человека. Применяется для профилактики COVID у граждан старше 18 лет. Ранее источник, близкий к Минздраву, заявил, что нехватка однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» возникла из-за резкого всплеска спроса на лекарственный препарат. Это связано, в том числе, с желанием граждан быстрее получить QR-код.