Минздрав назвал условия для вакцинации «Спутником Лайт»

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Областная больница №3. Челябинск, минздрав, реанимобиль, медицина, скорая помощь, врач
Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации через полгода Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Применение однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» целесообразно для ревакцинации спустя полгода после первой прививки. Соответствующая рекомендация опубликована в обновленной версии методических рекомендаций Минздрава РФ.

«Использование вакцины „Спутник Лайт“ целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19. Или же первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет», — отмечается в рекомендациях.

Вакцина «Спутник Лайт» создана на основе аденовируса человека. Применяется для профилактики COVID у граждан старше 18 лет. Ранее источник, близкий к Минздраву, заявил, что нехватка однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» возникла из-за резкого всплеска спроса на лекарственный препарат. Это связано, в том числе, с желанием граждан быстрее получить QR-код.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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