Тюменцы с антителами к коронавирусу не получат отвод от прививки

Антитела к коронавирусу не освободят тюменцев от обязательной вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Жители Тюменской области не получат отвод от обязательной вакцинации от коронавируса, если единственным подтверждением перенесенной болезни будет число антител к вирусу. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона.

«Тест на наличие антител не является документом, подтверждающим факт перенесенного коронавируса. В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител). Работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе Всемирной организацией здравоохранения», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Как говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по Тюменской области, обязательную вакцинацию от коронавируса обязаны пройти сотрудники тех компаний, которые ежедневно контактируют с людьми. Первую дозу вакцины нужно было поставить до 12 ноября, вторую — до 3 декабря. Иначе работников отстраняют, без сохранения зарплаты.

Отвод от прививки изначально давали тем, кто имеет к нему медицинские показания. Позднее список расширили: не вакцинироваться стало можно, если в последние полгода человек переболел, и имеет документы, это подтверждающие. Какие именно, также пояснили в оперативном штабе.

«Если на портале Госуслуг есть информация о перенесенной человеком болезни, то ставить прививку не нужно», — отметили власти в ответ на запрос URA.RU. Таким образом, те тюменцы, которые болели бессимптомно, а значит — не обращались в больницу, не могут отказаться от обязательной прививки без последствий.